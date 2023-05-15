Россия и Иран расширили сотрудничество в торговле вооружением, - Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, США видят все большее число признаков расширения сотрудничества России и Ирана. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

В рамках сотрудничества Иран оказывает России беспилотники одностороннего действия. Предварительно с начала августа 2022 года РФ получила их более 400.