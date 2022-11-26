Россия сознательно провоцирует искусственный голод в странах, - Шмыгаль

"В кремле сейчас понимают значение Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и всячески блокируют украинский экспорт, создавая таким образом искусственный голод в других странах. Для РФ эти жертвы желательны, к сожалению, они заинтересованы в состоянии глобальной нестабильности, так же как в 1933 году были заинтересованы в смерти украинцев", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в рамках инициативы Президента Украины Grain from Ukraine относительно усиления гуманитарной составляющей украинского продовольственного экспорта государства-участники будут покупать украинскую продукцию и передавать ее в страны, где существует угроза голода.

Так, Германия уже приобрела 27 тысяч тонн украинской пшеницы, которая будет направлена ​​в Эфиопию, США выделили 20 млн долларов на закупку украинского продовольствия, также Премьер-министр Польши озвучил инициативу выделить на указанные цели 20 млн долларов.

Шмыгаль напомнил, что Украина, несмотря на собственные проблемы, выделила 900 млн грн на закупку пшеницы и кукурузы для Судана, Йемена, Кении и Нигерии.