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Россия сознательно провоцирует искусственный голод в странах, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия понимает значение Украины, как гаранта мировой продовольственной безопасности и искусственно пытаются создать голод в ряде стран путем блокировки украинского зернового экспорта.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Международном саммите по продовольственной безопасности.

"В кремле сейчас понимают значение Украины как одного из гарантов мировой продовольственной безопасности и всячески блокируют украинский экспорт, создавая таким образом искусственный голод в других странах. Для РФ эти жертвы желательны, к сожалению, они заинтересованы в состоянии глобальной нестабильности, так же как в 1933 году были заинтересованы в смерти украинцев", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в рамках инициативы Президента Украины Grain from Ukraine относительно усиления гуманитарной составляющей украинского продовольственного экспорта государства-участники будут покупать украинскую продукцию и передавать ее в страны, где существует угроза голода.

Так, Германия уже приобрела 27 тысяч тонн украинской пшеницы, которая будет направлена ​​в Эфиопию, США выделили 20 млн долларов на закупку украинского продовольствия, также Премьер-министр Польши озвучил инициативу выделить на указанные цели 20 млн долларов.

Шмыгаль напомнил, что Украина, несмотря на собственные проблемы, выделила 900 млн грн на закупку пшеницы и кукурузы для Судана, Йемена, Кении и Нигерии.

Напомним, в сентябре Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Этим странам пошлют 50 тысяч тонн пшеницы на сумму 420 млн гривен.

Также Зеленский заявил, что Украина своим зерном спасет от голода не менее 5 миллионов человек.

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Денис ШмыгальРоссийская Федерация