Слухи о наступлении ВСУ

Напомним, сегодня, 18 марта, российские военкоры начали писать о том, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Белгородской области.

После этого в сети появились слухи о том, что в Краснояружском районе Белгородской области якобы объявлена эвакуация.

Официальной информации о таком прорыве нет. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жаловался на "сложную" обстановку на территории Белгородской области.

В свою очередь руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что России выгодно нагнетать ситуацию перед переговорами президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стоит заметить, что украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Сегодня они отбили 12 атак врага.

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