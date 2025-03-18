В Курской области ВСУ отбили 12 вражеских атак: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 18 марта произошло 76 боевых столкновений. Наиболее активно действует на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник 7 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару подверглась Казачья Лопань.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Ямполовки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и Курдюмовки. Две из трех атак подразделения Сил обороны уже отбили.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка. Восемь штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще четыре атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 18 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеново и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 4 штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в направлении Привольного и Свободного Поля. Авиация российских террористов нанесла три удара в районах Гуляйполя и Железнодорожного.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три атаки в районах Степного и Щербаков. Две из них продолжаются до сих пор.

С начала суток враг трижды безуспешно атаковал на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отражали двенадцать вражеских атак. Также авиация захватчиков на этом направлении нанесла 13 авиаударов, сбросив при этом 17 КАБов.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.