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Россия стянула к Средиземному морю две военные флотилии

05:27 12.09.2026 Сб
2 мин
За россиянами пристально следит авиация Италии
aimg Филипп Бойко
Россия стянула к Средиземному морю две военные флотилии Фото: флот РФ (росСМИ)
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В Средиземном море одновременно находятся несколько групп российских судов, перевозящих военные грузы, а две из них направляются в сирийский Тартус. Один из конвоев уже прибыл в порт, в то время как другой движется по Средиземному морю под наблюдением итальянской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Maritime Executive.

По сообщению морского портала, первая группа состоит из противолодочного корабля "Адмирал Левченко", танкера "Генерал Скобелев", ролкерного судна "Спарта" и танкера-заправщика "Академик Пашин".

Они прошли по Гибралтарскому проливу и направлялись на восток. Во время прохождения Ла-Манша российские суда сопровождали сразу несколько кораблей Королевского флота Великобритании, в том числе эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn.

По данным издания, российская группа прибыла в Тартус. Ролкер "Спарта" был замечен при разгрузке в порту.

Спутниковые снимки также показали, что у причала в Тартусе находится русский военный корабль. Он мог быть пришвартован рядом с танкером Генерал Скобелев для защиты со стороны моря или для проведения дозаправки.

Россия стянула к Средиземному морю две военные флотилии Российские корабли в порту Тартуса (фото: The Maritime Executive)

Другой российский конвой, по данным The Maritime Executive, также следует в Тартус. Его возглавляет большой десантный корабль "Александр Шабалин" класса "Рапучая". Вместе с ним двигаются грузовые суда "Анастасия" и "Юрий Аршеневский", имеющие санкционный статус и, по данным издания, ранее использовались для перевозки военных грузов.

10 сентября этот конвой был замечен между Сицилией и Тунисом. Накануне суда прошли вдоль Алжирского побережья. За ними наблюдали с итальянского военного самолета ATR P-72A.

При этом все три судна отключили систему автоматической идентификации AIS. Если конвой продолжит движение к востоку, он должен пройти район между Критом и Ливией, где ранее уже происходили атаки беспилотников.

Таким образом, Россия одновременно поддерживает несколько морских групп в Средиземном море, используя их для перемещения военных грузов. Часть этих судов следует к Тартусу, который остается важным пунктом российской военно-морской логистики в регионе, отмечают эксперты портала.

Контекст новости

Как мы сообщали, Сирия и РФ подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в этой стране. Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмейм и четвертый коммерческий причал в порту Тартус.

Напомним, 11 мая в Сирию с момента падения режима Асада прибыло российское грузовое судно "Спарта" в сопровождении военных кораблей. Это было первое подтверждение, что РФ возобновила военные поставки в эту страну.

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