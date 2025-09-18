Россия создает "зону поражения" вокруг Покровска,- - Sky News

Украинские силы удерживают Покровск в Донецкой области более года, однако положение вокруг города стремительно осложняется. Российская армия создала так называемую «зону поражения» при помощи беспилотников и фактически перекрыла основные маршруты снабжения.

Эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон отметила, что Москва избегает прямого штурма, так как это потребовало бы огромных человеческих ресурсов:

"Они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск", – пояснила специалист.

До начала полномасштабной войны в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Город является важным узлом автомобильных и железнодорожных дорог и считается своеобразными «воротами в Донецк».

Потеря Покровска может поставить под угрозу Краматорск и Славянск, которые остаются ключевыми опорными пунктами украинской обороны.

Тактика России: от штурмов к окружению

По словам экспертов, российские силы отказались от массированных атак, которые приводили к огромным потерям, и перешли к постепенным операциям по окружению. Подобная тактика ранее применялась во время боев за Бахмут.

Обострение ситуации на Харьковщине

Параллельно ожесточенные бои продолжаются в районе Купянска, важного транспортного узла на Харьковской области. По информации Института изучения войны, российские войска пытаются оказывать давление на украинскую оборону.

Украинские военные сообщали, что противник перебрасывает силы через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ. Генштаб отметил, что в городе продолжаются поисково-ударные и контрдиверсионные операции.

Доктор Мирон допускает, что атаки возле Купянска могут быть как попыткой вернуть утраченные территории, так и способом создать плацдарм для политических торгов на возможных переговорах.