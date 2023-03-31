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ВСУ уничтожили большинство российских контрбатарейных комплексов, - британская разведка

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Украина, Пятница 31 марта 2023 09:43
ВСУ уничтожили большинство российских контрбатарейных комплексов, - британская разведка Фото: ВСУ ликвидировали большинство российских контрбатарейных комплексов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВСУ ликвидировали большинство российских контрбатарейных комплексов. Москве будет трудно восстановить их парк из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 23 марта Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российской контрбатарейной РЛС "Зоопарк-1М" в районе Донецка.

По данным британской разведки, попытки обеих сторон нейтрализовать контрбатарейные радары противника были постоянным элементом войны. Этих систем относительно немного, но они значительно увеличивают боевые возможности. Они позволяют командирам быстро выявлять и поражать артиллерию противника. Однако, поскольку они имеют активную электромагнитную сигнатуру, их можно обнаружить и уничтожить.

"Россия потеряла как минимум шесть "Зоопарк-1М", и, скорее всего, в Украине осталось очень ограниченное их количество", - говорится в сообщении.

Восстановление парка контрбатарейных систем, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон. Однако России будет трудно это сделать, потому что системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" на Донецком направлении.

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