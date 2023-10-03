Россия будет представлять угрозу в течение следующих нескольких лет, - Минобороны Германии

Россия в стратегии национальной безопасности указана как временная угроза, ее будут воспринимать так еще несколько лет.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Он уточнил, что роль стратегии национальной безопасности Германии не в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну в Украине.

"Я четко сказал, что Украина должна одержать победу. Но определение победы в войне может решить только Украина, а не мы. Это не связано с нашей стратегией безопасности", - сказал министр.

Также он сказал, что в течение следующих нескольких лет Россия будет представлять собой угрозу. Германия, по его словам, не допускает никаких сомнений по этому поводу.

Поддержка Украины

Отдельно Питсториус подчеркнул, что Германия действительно поддерживает Украину.

"Мы делаем все: мы поставили танки, системы ПВО Patriot и IRIS-T, гаубицы, пушки и другие виды вооружения. Иногда нужно время, чтобы принять решение и убедиться, что оно действительно правильное", - сказал он.

Также он заявил, что его ответственность вместе с партнерами и союзниками - обеспечить и добиться того, чтобы все поддерживали Украину на постоянной основе, а не только в краткосрочной перспективе.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.

В конце сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в него вошли грузовики, терминалы спутниковой связи SatCom и тягачи.

Вчера сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.