Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что территориальные и политические требования России значительно шире, чем заявления о Донбассе, которые Кремль озвучивает для западной аудитории.

Публичные сигналы Москвы о готовности к "мирному урегулированию" скрывают стратегическую цель - принуждение Украины и Запада к капитуляционным условиям.

По данным ISW, главный переговорщик России Кирилл Дмитриев заявляет, что вывод украинских войск из Донбасса может стать "путем к миру".

В то же время другие высокопоставленные чиновники РФ демонстрируют совсем другую позицию. В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов публично упоминает создание так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что указывает на значительно более широкие территориальные амбиции Москвы.

Кроме того, несмотря на "оптимизм" переговоров в Абу-Даби, эксперты прогнозируют или изнурительную борьбу, или принуждение Украины к тяжелым территориальным уступкам.

Также ранее СМИ сообщали, что затягивание или тупиковая ситуация в войне против Украины могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия для массового поражения.