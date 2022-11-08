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Россия платит Ирану за дроны наличными и военными трофеями, - Sky News

Фото: иранские дроны Россия оплачивает наличными и военной техникой, захваченной на территории Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщило издание, российский военный самолет тайно перевез в Тегеран наличные в сумме 140 млн евро и три модели боеприпасов - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными.

"Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше – например, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию", - говорится в сообщении Sky News.

В обмен на такие "подарки" РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.

По данным источника Sky News, за последние несколько дней между Тегераном и Москвой была достигнута договоренность о дальнейших поставках беспилотников на сумму 200 млн евро. Кроме того, утверждается, что с 20 августа по меньшей мере пять российских самолетов перевезли беспилотники из Ирана в РФ.

Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России, но позже признал, что снабжал ими перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, по данным СМИ и разведок Запада и Украины, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля".

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