Россия начала учения по скрытному запуску баллистических ядерных ракет

Россия проводит учения по скрытному запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье. Это не первые учения такого рода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram .

Военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено движение ракетных установок "Ярс" по заснеженному лесу.

"В ходе маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что ракеты меняли боевые позиции на "маршрутах боевого патрулирования" под камуфляжем, перемещаясь по местности на расстояние до 100 км.

В сообщении говорится, что войска отрабатывали оборону от диверсионно-разведывательным групп условного противника.

"Ярс" - это ядерная ракета, которую можно перевозить на грузовиках или размещать в шахтах. Россия провела аналогичные маневры в прошлом году в качестве ядерной угрозы Западу в период обострения конфронтации из-за войны против Украины

"Ярс" (РС-24) - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) твердотопливного типа. Принят на вооружение в 2010 году. Дальность полета: до 12 000 км. Боеголовка: разделяющаяся головная часть с несколькими ядерными боезарядами.