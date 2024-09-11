Россия совершила 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

"Сейчас само стремление к справедливости объединяет нас с вами. Нас с вами и всех, кто работает вместе с нами, чтобы защитить жизнь людей и нашу страну от российских ударов. На сегодняшний день есть по меньшей мере 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч. Именно столько военных преступлений совершено Россией сейчас", - заявил глава государства.

Зеленский уточнил, что это только преступления, о которых известно. По мнению президента, приговоров должно быть большее количество.

"Преступления против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей, против Украины и украинцев. И это означает, что приговоров должно быть не меньше", - добавил он.