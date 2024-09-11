Россия совершила 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

Российские оккупанты совершили в Украине 137 тысяч военных преступлений. Это только те преступления, которые были зафиксированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции "Объединенные ради справедливости".
"Сейчас само стремление к справедливости объединяет нас с вами. Нас с вами и всех, кто работает вместе с нами, чтобы защитить жизнь людей и нашу страну от российских ударов. На сегодняшний день есть по меньшей мере 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч. Именно столько военных преступлений совершено Россией сейчас", - заявил глава государства.
Зеленский уточнил, что это только преступления, о которых известно. По мнению президента, приговоров должно быть большее количество.
"Преступления против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей, против Украины и украинцев. И это означает, что приговоров должно быть не меньше", - добавил он.
Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщал, что в Украине каждый день фиксируют в среднем 150 военных преступлений, совершаемых российскими оккупантами. По его словам, каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины.
Украина работает над созданием спецтрибунала для наказания России за вторжение. Украина хочет привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.
Создание спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины, уже поддержали более 40 стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.