RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия совершила 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты совершили в Украине 137 тысяч военных преступлений. Это только те преступления, которые были зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции "Объединенные ради справедливости".

"Сейчас само стремление к справедливости объединяет нас с вами. Нас с вами и всех, кто работает вместе с нами, чтобы защитить жизнь людей и нашу страну от российских ударов. На сегодняшний день есть по меньшей мере 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч. Именно столько военных преступлений совершено Россией сейчас", - заявил глава государства.

Зеленский уточнил, что это только преступления, о которых известно. По мнению президента, приговоров должно быть большее количество.

"Преступления против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей, против Украины и украинцев. И это означает, что приговоров должно быть не меньше", - добавил он.

 

 

Наказание России за вторжение в Украину

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщал, что в Украине каждый день фиксируют в среднем 150 военных преступлений, совершаемых российскими оккупантами. По его словам, каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины.

Украина работает над созданием спецтрибунала для наказания России за вторжение. Украина хочет привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.

Создание спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины, уже поддержали более 40 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВойна России против Украины