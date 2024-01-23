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Росия сокращает финансирование оккупированных территорий почти вполовину, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Российской Федерации сокращает финансирование временно оккупированных территорий Украины почти вполовину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Российское правительство сокращает финансирование временно оккупированных территорий почти вполовину. А от гауляйтеров ожидает "большей финансовой самостоятельности", - сообщил Федоров.

По его словам, в 2023 году захваченная часть Запорожской области зависела от финансирования из России на 89,5 процентов - больше всех оккупированных территорий - и получила 72,8 млрд рублей.

"В 2024 - аттракцион невиданной щедрости завершен. Из бюджета обещают только 40 миллиардов", - заявил Федоров.

Он также отметил, что для жителей, которые до сих пор остаются на временно оккупированных территориях это означает:

  • усиление налогового давления на предпринимателей,
  • сокращение штатов,
  • снижение социальных выплат,
  • падение уровня жизни.

Жизнь в оккупации

Напомним, ранее мы писали, что российские власти на оккупированных территориях перестали выплачивать заработную плату учителям, не лояльным к оккупации.

Ранее стало известно, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.

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