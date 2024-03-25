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Россия сбросила две авиабомбы на школу в Сумской области

Иллюстративное фото: спасатель (автор Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

Российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской общине Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

По данным следователей, 25 марта 16:20 россияне сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великопсаровской общины Ахтырского района.

В результате было повреждено здание общеобразовательной школы.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование – УСБУ в Сумской области", – сказано в сообщении.

Фото: Россия сбросила две авиабомбы на школу в Сумской области (t.me/prokuraturasumy)

Удары РФ по Сумской области

Отметим, что войска РФ постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. В середине марта сообщалось, что российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.

Так, 23 марта за сутки враг нанес, в большей степени по приграничному региону, более 250 ударов, и в результате ударов был ранен.

Напомним, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека. Также оккупанты обстреляли Сумский район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

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