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Россия отменила "танковый биатлон" из-за больших потерь на фронте, - британская разведка

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Москва, Пятница 28 апреля 2023 09:25
Россия отменила "танковый биатлон" из-за больших потерь на фронте, - британская разведка Фото: Россия отменила  танковый биатлон из-за нехватки танков и танкистов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия была вынуждена отменить соревнования по "танковому биатлону". Большие потери на войне с Украиной привели к нехватке танков и танкистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Армейские международные игры в России в 2023 году не состоятся. Игры, заявленные как "Военная олимпиада", символизируют попытку России вернуть вооруженные силы в основу массовой культуры. Мероприятие, похожее на фестиваль, также известно как "танковый биатлоном".

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, отменила игры главным образом потому, что опасается, что в военное время это мероприятие будет воспринято как несерьезное. Российские националистические комментаторы, в том числе бывший офицер разведки Игорь Гиркин, яростно критиковали Министерство обороны России в 2022 году.

"Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине Минобороны России обеспокоено тем, что нехватка танков, танкистов и другого квалифицированного персонала поставит под угрозу обычное доминирование российской команды в таблице медалей", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка назвала настоящую причину отмены пропагандисткой акции "Бессмертный полк" на территории Росси. Власти были обеспокоены тем, что участники акции подчеркнут масштабы недавних потерь России в войне с Украиной.

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