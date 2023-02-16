Россия ищет новую тактику для обстрелов, чтобы снизить ракетные расходы, - Подоляк

"Они (россияне, - ред.) действительно ищут другую тактику для того, чтобы как-то снизить свои ракетные расходы, потому что их ракетная способность уже не очень на высоком уровне. Особенно с высокоточными ракетами, подразумеваются "Калибры", "Искандеры", "Ониксы", - заявил он.

Подоляк добавил, что независимо от того, какую тактику россияне будут использовать, в этом не будет никакого военного смысла.

"Давайте зафиксируем, что россияне понимают это. Так же, как обстрелы Харькова, Запорожья, особенно Херсона - это не о войне, это просто о том, чтобы уничтожать гражданское. Просто об убийстве, осознанном убийстве украинцев", - заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что оккупанты понимают, что с военной точки зрения, нет никакого смысла атаковать даже критическую инфраструктуру Украины.

"Потому что уже 15 массированная каскадная атака крылатыми ракетами не дает хотя бы чего-то с точки зрения достижения результатов, например, заблэкаутить нашу энергосистему. Они сегодня это тоже понимают. Они просто бьют по нам, чтобы просто бить", - заявил Подоляк.

Он добавил, что россияне уже не маскируют свои преступления в Украине.

"Они сбросили маски, они уже не маскируют, что делают в Украине, уже не говорят, что ведут войну против армии, какие-то военные цели, какие-то "нацисты". Есть еще нюансы в пропаганде, но между тем они говорят: "Мы просто вас убиваем. Потому что уже все, уже точки расставлены, мы, если проигрываем, будем сидеть в рамках специального трибунала все на скамье подсудимых - кто останется в живых", - заявил он.