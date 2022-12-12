Россия толкает Лукашенко на войну, чтобы усилить контроль над Беларусью, - ISW

Российские официальные лица постоянно проводят информационные операции, предполагающие, что белорусские обычные сухопутные войска могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Этим информационным операциям иногда подыгрывают белорусские лидеры, включая Александра Лукашенко, пишут эксперты..

По мнению аналитиков, цель этих усилий - зажать украинские силы у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить операции в других местах театра военных действий.

Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украине не сможет сделать больше, чем временно отвлечь сухопутные войска от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска, отмечают в ISW.

Россия особенно стремилась создать постоянную военную базу в Беларуси и осуществлять прямой контроль над белорусскими вооруженными силами.

Россия регулярно пыталась использовать свое влияние на безопасность и военные дела Беларуси.

Поддержка Беларусью войны России в Украине, вероятно, снижает материальную способность вооруженных сил проводить собственные обычные военные операции.

Беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов за счет передачи боеприпасов российским военным.

Белорусские официальные лица, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в Россию для поддержки ее вторжения в Украину.

Белорусские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с ограничениями в своих возможностях по обучению действующего и нового персонала из-за своей вспомогательной роли в усилиях России по формированию вооруженных сил.

Белорусские военные имеют относительно ограниченные возможности для обучения существующего и нового персонала. Белорусские вооруженные силы имеют всего шесть маневренных бригад и состоят примерно из 45 тысяч человек личного состава, разделенных на два командных штаба.

Деградация российских вооруженных сил из-за разрушительных потерь на Украине также помешает развертыванию белорусских механизированных сил для боевых действий. Теоретически белорусские силы должны иметь возможность действовать в объединенных подразделениях с российскими механизированными силами.

Поддержка Лукашенко войны России вызывают трения в белорусских вооруженных силах, считают аналитики.

Белорусский персонал, безусловно, знает о значительных потерях, понесенных российскими войсками в Украине, и, вероятно, не желает испытать такой же результат.

Элементы в белорусских вооруженных силах оказали сопротивление идее вступления в войну в Украине.

Установление Лукашенко информационных условий, вероятно, еще больше сдерживает готовность Беларуси вступить в войну. Лукашенко продолжает ставить информационные условия, чтобы противостоять давлению России с целью вступления в войну в Украине, заявляя, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны. ISW ранее оценивала, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.

Вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы и технику с нынешних линий фронта.

Беларусь продолжит помогать России вести войну в Украине, даже несмотря на то, что Лукашенко вряд ли пошлет свою армию для участия в боевых действиях.

Российские официальные лица продолжат проводить информационные операции.

Ключевые моменты на фронте по оценке ISW

Министерство обороны России опровергло 11 декабря слухи о том, что генерал Валерий Герасимов подал в отставку или был отстранен от должности начальника Генштаба.

Украинские и российские источники сообщают, что бои продолжаются на линии Сватово-Кременная и в районе Лимана из-за плохих погодных условий.

Российский военкор утверждал, что российские силы перебросили более 200 единиц техники с херсонского направления на купянское направление, а кадры с геолокацией показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад. Украинский чиновник заявил, что более крупная группировка российских войск в настоящее время не представляет угрозы.

Российские силы добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута, поскольку российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боевых действиях в этом районе.

Представитель Восточной группы ВСУ заявил, что российские войска изменили тактику с использования батальонных тактических групп (БТГ) на более мелкие штурмовые группы для наступательных действий.

Российские и украинские источники утверждали, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области вдоль основных российских логистических линий.

Российские и украинские источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области.

Один из источников утверждал, что в результате удара погибло до 200 российских военнослужащих.

Украинские официальные лица сообщили, что российские оккупационные власти усилили меры принудительной мобилизации на оккупированной Украине.

Российские блоггеры утверждали, что российские войска сталкиваются с нехваткой крови для раненых военнослужащих и проводят акции доноров в оккупированном Крыму.

Группа украинских партизан взяла на себя ответственность за поджог российской казармы в Советском в Крыму.

Украинские и российские официальные лица сообщили, что российские власти продолжают фильтрацию и репрессии правоохранительных органов на оккупированной Украине.

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу посетил Беларусь и встретился с президентом Александром Лукашенко, о чем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что эта встреча "будет добавлена к материалам обвинения как распределение уголовных ролей".

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее Лукашенко придумал противника и заявлял, что его стране якобы "удается его сдерживать". Также мы писали, что Лукашенко угрожал Украине полным уничтожением.

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