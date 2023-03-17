Россия ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут, - чиновник НАТО

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил он.

Представитель НАТО добавил, что Украина несет "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в "зону убийства".

Напомним, бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту оккупантов и "Орлан-10" в Бахмуте.

К тому же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что ВСУ должны держать Бахмут столько, сколько смогут физически. Поскольку если город падет, следующими будут и другие населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.