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Россия ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут, - чиновник НАТО

Фото: Россия ежедневно теряет до 1500 солдат в боях за Бахмут (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте.

Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, говоривший на условиях анонимности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил он.

Представитель НАТО добавил, что Украина несет "на порядок меньше потерь" в боях, где с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

Он добавил, что пока неясно, как долго будет продолжаться битва за Бахмут. Мрачные, напряженные бои идут на линии фронта в городе вдоль реки, которая превратилась в "зону убийства".

Напомним, бойцы ССО за несколько дней уничтожили роту оккупантов и "Орлан-10" в Бахмуте.

К тому же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что ВСУ должны держать Бахмут столько, сколько смогут физически. Поскольку если город падет, следующими будут и другие населенные пункты.

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