Россия расширяет свое военное влияние в Африке, - генерал Бундесвера

Германия предупредила о растущем военном влиянии России в африканских государствах.
Об этом заявил командующий оперативным командованием Бундесвера Бернд Шютт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
По его словам, после военных переворотов в Западной Африке в последние годы Россия постепенно расширяет свое влияние, заменяя участие западных и европейских государств.
Он подчеркнул, что российское присутствие образует пояс, который может простираться почти от Атлантики до Красного моря.
"Россия проявляет военную активность в Буркина-Фасо и Мали. Есть признаки зарождающегося военного сотрудничества в Нигере. В Чаде проходят встречи на политическом уровне. В Судане мы пока не знаем, как именно будут развиваться события". Российские войска активно действуют в Ливии с 2016 года", - заявил генерал Бундесвера.
По его мнению, основное намерение России - "заполнить пробелы, связанные с политикой безопасности".
"Цель состоит не в том, чтобы одним большим ударом переломить ситуацию, а в том, чтобы последовательно изменить ее в свою пользу и оттеснить влияние Запада. Для этого Россия незамедлительно и целенаправленно использует соответствующий вакуум", - заявил он.
Шютт отметил, что военное участие России не направлено на то, чтобы быть устойчивым в западном понимании, но направлено именно на устранение ощутимого пробела в участии Запада в делах соответствующих стран.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия планирует подписать соглашения о военном сотрудничестве с несколькими африканскими странами.
Также в ноябре Bloomberg писало, что в Африку начнут поступать российские грузы безвозмездного зерна, чтобы придать новый импульс стремлению России усилить свое влияние на континенте.
Также Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины.
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