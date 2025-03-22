Россия расширяет возможности теневого флота. В ГУР рассказали подробности

Россия расширяет возможности теневого флота. В целом он составляет почти 400 танкеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, Россия меняет модель поведения со своим скрытым флотом - кроме ОАЭ, Индии, Сейшельских, Маршалловых островов, дополнительно выбирает для регистрации компаний владельцев или менеджеров теневых танкеров КНР, в частности Гонконг, а также РФ.
"Кроме того, Россия распределяет суда под зонтик новых "удобных" флагов Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании", - говорится в сообщении.
В частности, в обновленном перечне теневого флота появились суда, связанные с операторами российского танкерного флота - компаниями Fractal Marine Shipping (ОАЭ), Gatik ShipManagement (Индия), Sun Ship Management (ОАЭ) и HenneseaHoldings Limited (ОАЭ).
"С 2022 года эти компании регулярно меняют владельцев, применяя тактику "судножонглирования", - отметили разведчики.
В 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в том числе 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.
"Общий морской нефтяной экспорт России оценивается в более 80 млрд евро: сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро", - подсчитали в ГУР.
Теневой флот России - это 387 танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты общим дедвейтом более 57 млн метрических тонн. При этом на портале War&Sanctions опубликован обновленный перечень судов теневого флота, в который вошли 35 новых танкеров.
Корабли теневого флота скрывают данные о судах и грузе, отключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству.
"Широко применяется высокорискованная STS-загрузка - перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья", - говорят в ГУР.
Более 90% опубликованных на портале теневых танкеров не имеют надлежащего западного страхования, а значит - в случае аварии или разлива нефти пострадавшие прибрежные страны могут не получить никаких компенсаций.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против РФ, касающихся на капитанов кораблей "теневого флота".
При этом в начале марта США отклонили предложение Канады создать спецгруппу для мониторинга нарушений санкций, которая должна была заниматься "теневым флотом" российских нефтяных танкеров.
Детальнее о том, почему западные санкции не смогли остановить морские перевозки нефти из РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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