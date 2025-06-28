Россия расширяет авиазавод в Казани: спутниковые снимки показали новые ангары

Россия увеличивает производство самолетов на авиазаводе в Казани. Спутниковые снимки показали новые ангары площадью почти 19 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Россия активно расширяет Казанский авиационный завод, который играет ключевую роль в производстве стратегической авиации. Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении новых ангаров, самый большой из которых достигает 320 метров в длину.
Как сообщает издание Yle, в 2025 году на территории Казанского авиазавода возвели десятки тысяч квадратных метров новых производственных площадей.
Речь идет о масштабной модернизации предприятия на сумму около 90 миллиардов рублей (почти 1 миллиард евро), которая должна завершиться не раньше конца следующего года.
Причина - стремление Кремля компенсировать потери от западных санкций и наращивать внутреннее производство самолетов для армии и гражданской авиации.
Казанский авиазавод - единственное предприятие в России, способное производить стратегические бомбардировщики типа Ту-160М и Ту-160М2, которые РФ активно применяет для ударов по Украине. Там также модернизируют Ту-22М3.
Фото: казанский авиазавод год назад и в конце мая 2025 года (Planet Labs PBC)
Это то самое предприятие, самолеты с которого Украина уничтожала ударами дронов в глубоком тылу.
Однако, как отмечают военные эксперты, реальное производство идет медленно: за 2024 год завод передал Воздушно-космическим силам лишь несколько модернизированных машин.
Несмотря на масштабное расширение, завод сталкивается с серьезными трудностями.
Из-за санкций возник дефицит комплектующих, а также не хватает персонала - часть мобилизованы или потеряны из-за войны. Производство гражданских самолетов Ту-214 также пробуксовывает - из 23 заказанных самолетов, фактически завершен только один.
В 2024 году даже "Аэрофлот" угрожал отменить заказ из-за задержек, хотя эксперты считают это маловероятным - слишком много государственных денег уже потрачено.
Напомним, 1 июня украинские дроны ударили по стратегической авиации россиян, которая базировалась на аэродромах.
В результате атаки украинским защитникам удалось поразить 41 вражеский самолет. Большая часть из них - стратегические бомбардировщики, которые РФ использует для ракетных ударов по Украине.
Как отметил недавно глава СБУ Василий Малюк, для атаки украинские воины задействовали 117 уникальных дронов со специальными кумулятивно-фугасными зарядами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.