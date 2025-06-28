Россия расширяет авиазавод в Казани: спутниковые снимки показали новые ангары

Россия активно расширяет Казанский авиационный завод, который играет ключевую роль в производстве стратегической авиации. Спутниковые снимки свидетельствуют о появлении новых ангаров, самый большой из которых достигает 320 метров в длину.

Что произошло

Как сообщает издание Yle, в 2025 году на территории Казанского авиазавода возвели десятки тысяч квадратных метров новых производственных площадей.

Речь идет о масштабной модернизации предприятия на сумму около 90 миллиардов рублей (почти 1 миллиард евро), которая должна завершиться не раньше конца следующего года.

Причина - стремление Кремля компенсировать потери от западных санкций и наращивать внутреннее производство самолетов для армии и гражданской авиации.

Казанский авиазавод - единственное предприятие в России, способное производить стратегические бомбардировщики типа Ту-160М и Ту-160М2, которые РФ активно применяет для ударов по Украине. Там также модернизируют Ту-22М3.

Фото: казанский авиазавод год назад и в конце мая 2025 года (Planet Labs PBC)

Это то самое предприятие, самолеты с которого Украина уничтожала ударами дронов в глубоком тылу.

Однако, как отмечают военные эксперты, реальное производство идет медленно: за 2024 год завод передал Воздушно-космическим силам лишь несколько модернизированных машин.

Проблемы производства

Несмотря на масштабное расширение, завод сталкивается с серьезными трудностями.

Из-за санкций возник дефицит комплектующих, а также не хватает персонала - часть мобилизованы или потеряны из-за войны. Производство гражданских самолетов Ту-214 также пробуксовывает - из 23 заказанных самолетов, фактически завершен только один.

В 2024 году даже "Аэрофлот" угрожал отменить заказ из-за задержек, хотя эксперты считают это маловероятным - слишком много государственных денег уже потрачено.