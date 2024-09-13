Россия разрабатывает дрон-камикадзе с китайским двигателем, - Reuters

Российская Федерация приступила к производству нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1". Для этого используется китайский двигатель и детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников Reuters, изготовлением новых дронов занимается компания ИЭМЗ "Купол", которое является дочерним предприятием российского производителя вооружений "Алмаз-Антей". Сообщается, что в период с июля 2023 года по июль 2024 года было изготовило более 2500 "Гарпий".

Источники агентства заявляют, что Россия уже применяла "Гарпию" против военных и гражданских объектов в Украине. Источники в частности предоставили изданию фото якобы нового дрона, однако в Reuters не нашли информацию, подтверждающую подлинность фото.

Фото: вероятно новый дрон РФ (Reuters)

Как заявил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт, если производство "Гарпии" действительно подтвердится, то это позволит России уменьшить зависимость от иранских разработок беспилотников дальнего радиуса действия.

"Если это происходит, это может означать, что Россия теперь может больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на Китай, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства беспилотников", - считает он.

Что известно о "Гарпии"

Как пишет Reuters, новый дрон "очень похож на Shahed", но имеет несколько отличительных черт.

В частности, речь об уникальном плавнике на болтах и двигателях Limbach L-550 E. Данный двигатель изначально был разработан и изготовлен немецкой компанией, но теперь производится в Китае местной фирмой Xiamen Limbach.

Взлетный вес "Гарпии" составляет менее 300 килограммов, а максимальная дальность полета - 1500 километров. Об этом указано в производственном контракте между компанией "Купол" и Министерством обороны России. Эти параметры соответствуют иранским беспилотникам Shahed-136, которые Москва активно использовала в Украине.

Компания по производству двигателей не ответила на запрос агентства относительно использования их запчастей.

Использование китайских запчастей

Согласно анализу Reuters, новые дроны вероятно производятся на бывшем цементном заводе, который расположен в Ижевске, на западе России. Именно этот завод в 2020 году приобрела компания "Купол". Прототип "Гарпии" вероятно был запущен в первой половине 2023 года, а уже во второй половине 2023 года производство достигло нескольких сотен. В 2024 году производство удвоилось и составило около 2 000 единиц.

Корпоративные документы, датированные вторым кварталом 2023 года, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют о том, что детали к дрону были закуплены у китайских компаний. В частности, речь о 800 китайских двигателях, которые были доставлены на новый завод.

В третьем квартале этого года "Вектор" и "Купол" заказали у китайских компаний Juhang Aviation Technology и Redlepus Vector Industries 100 осей, карбюраторов и других деталей двигателей Limbach.

Стоит заметить, что Juhang - попала под британские санкции в феврале и американские санкции в мае за предоставление России оборудования для беспилотников.

С апреля 2022 года по декабрь 2023 года "Вектор" импортировал товаров на сумму 36,3 миллиона долларов от китайской Juhang Aviation Technology и на 6,2 миллиона долларов от Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd. Согласно таможенным документам, товары включали авиационные двигатели, транзисторы, электронные модули, разъемы, штепсельные вилки и розетки, запасные части и компоненты, большинство из которых были маркированы как "для общегражданского назначения", "для общепромышленного назначения", "для общегражданского использования".