Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия разработала многоуровневый план влияния на выборы в Молдове, - ЦПД

Фото: Россия разработала многоуровневый план влияния на выборы в Молдове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия разработала многоуровневый план влияния на парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября. Цель - сорвать курс страны на вступление в ЕС, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в ЦПД, стратегия включает вербовку избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов и масштабные кампании дезинформации в соцсетях.

Для провокаций планируют привлекать представителей спортивных клубов и криминальных группировок, а для давления на чиновников - использовать сфабрикованный "компромат".

Полиция Молдовы уже блокирует сотни аккаунтов, которые должны были использоваться для вмешательства в выборы, а также обнаружила миллионы леев наличных, предназначенных для подкупа избирателей.

"Такие методы являются частью более широкой стратегии Кремля, цель которой - сломать демократические процессы в странах-соседях, подорвать доверие к прозападным политикам и навязать выгодные Москве сценарии. В случае Молдовы Россия стремится превратить страну в инструмент давления на Украину и ЕС", - отметили в ЦПД.

 

Россия вмешивается в выборы в Молдове

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. По ее словам, кампания дезинформации направлена также на диаспору.

Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО Украины сообщил, что Россия активизирует информационную кампанию в Молдове на фоне приближения парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

