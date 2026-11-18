По его словам, Россия системно реализует план, цель которого - заставить Украину капитулировать и согласиться на выдвигаемые Кремлем условия мира. Среди требований российского руководства – полная оккупация Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Вениславский отметил, что с начала года российские войска не имеют заметных успехов на фронте. Их продвижение, по его оценке, ограничивается преимущественно "кил-зоной" и серой зоной. Поэтому Москва пытается достичь своих целей другими способами, в частности, усиливая давление на украинское население.

Нардеп также обратил внимание на соотношение потерь сторон. По официальной статистике, на отдельных участках фронта на одного погибшего украинского военнослужащего приходится несколько десятков российских. Иногда этот показатель, по его словам, достигает 50-70 до одного.

"Они пытаются любыми способами и средствами оккупировать максимальное количество территорий перед тем, как произойдет прогресс в мирном диалоге", - отметил Вениславский.

В то же время он заявил, что оценивает вероятность достижения любых стабильных условий прекращения войны и справедливого мира до конца зимы пессимистично.

"Потому что Россия делает ставку на то, чтобы народ Украины был на грани выживания. И они надеются, что это побуждает украинские власти - президента, главнокомандующего, парламент - идти на уступки", - пояснил нардеп.

По словам Вениславского, Россия каждый год пытается использовать холодный период для максимального ослабления Украины. По данным украинских разведывательных органов, противник рассматривает период с ноября по март как наиболее благоприятный для ударов по экономике и критической инфраструктуре.

Кроме атак на энергетические объекты Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Для этого она использует как свои информационные операции, так и внутренние конфликты и резонансные события.

В качестве примера Вениславский привел конфликты вокруг территориальных центров комплектования и ситуацию в Петропавловской Борщаговке. Он уточнил, что нет доказательств того, что последний случай был заранее организован Россией. Однако противник, по его словам, активно использовал это событие в своих пропагандистских ресурсах, чтобы обратить внимание на проблемы в Украине.

Депутат прогнозирует, что Россия и дальше будет усиливать удары по украинской территории, в частности по мирным населенным пунктам и объектам, не имеющим непосредственного отношения к боевым действиям. В то же время он отметил, что у Украины есть средства для ответа и, по его мнению, будет применять их систематически.

Несмотря на это, Вениславский не ожидает скорейшего мирного урегулирования. По его оценке, пока нет признаков того, что Россия может достичь своих целей военным путем, поэтому Кремль постарается компенсировать отсутствие успехов на фронте усилением давления на Украину.