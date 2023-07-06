Россия в Совбезе ООН называет использование иранских дронов фейком. Подоляк отреагировал

Он отметил, что практически каждую ночь иранские дроны Shahed атакуют украинские города и уносят жизнь обычных людей.

"В то же время Россия цинично пытается врать в стенах ООН, выгораживая Тегеран и говоря, что рассказы Украины об иранских дронах - это фейк. И все кивают головами, продолжая слушать "аргументы" страны-агрессора. Цирк на колесах", - написал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что Украина уже неоднократно приглашала представителей Секретариата ООН для экспертизы сбитых иранских дронов. По его словам, "такая экспертиза позволит окончательно расставить все точки над "и" и назвать вещи своими именами".

"Почему же тогда Россия, которая на заседаниях Совбеза называет использование иранских дронов фейком, так противодействует направлению такой миссии? Пожалуй, потому, что сама осознает жалость своей позиции", - подчеркнул Подоляк.

Иранские дроны в России

Россия использует иранские дроны для ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял о том, что Россия договорилась с Тегераном о поставках БПЛА, однако Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения врагом беспилотников иранского производства - Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Недавно США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.