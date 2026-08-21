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Россия провела ракетные испытания вблизи островов, на которые претендует Япония

05:40 21.08.2026 Пт
2 мин
Что известно об испытаниях России?
aimg Эдуард Ткач
Россия провела ракетные испытания вблизи островов, на которые претендует Япония Фото: в Японии отреагировали на инцидент (Getty Images)
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Россия провела редкие редкие ракетные учения с участием военно-морских судов и наземной пусковой установки вблизи островов, на которые также претендует Япония. Это в свою усилило недавнюю напряженность между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В четверг в Тихоокеанском ВМС России заявили, что запуск ракет был произведен с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и береговой оборонительной системы "Бастион" в районе Южных Курильских островов. При этом дата учений не была указана.

Согласно отчету, ракеты были выпущены по целям, расположенным на расстоянии более 300 км, и попали в них. Тихоокеанский флот не указал точное место проведения учений, но Россия разместила батареи береговой обороны "Бастион" на острове Итуруп, известным в Японии как Этофору еще в 2016 году.

"Наращивание военной мощи России на четырех Северных островах противоречит позиции Японии и неприемлемо", - сказал глава японского МИД Тосимицу Мотеги журналистам.

Что предшествовало

Отметим, что Южные Курильские острова контролируются Россией после того, как СССР захватил их у Японии в последние дни Второй мировой войны.

НА прошлой неделе диктатор РФ Владимир Путин совершил свой первый визит на эту территорию, посетив остров Итуруп, что вызвало протест со стороны Токио.

Визит Путина и испытание ракеты состоялись на фоне того, что Япония объединилась с западными странами в поддержке Украины в борьбе против российского вторжения, включая введение санкций против Москвы. Также Токио также оказывает украинской армии нелетальную поддержку, включая бронежилеты и транспортные средства.

В ходе своего визита на Дальний Восток Путин заявил, что Япония недавно без провокации изменила свое отношение к России. Он раскритиковал санкции и сказал, что в японских оборонных документах Россия была названа серьезной то угрозой.

Спор вокруг островов помешал Москве и Токио подписать формальный мирный договор времен Второй мировой войны. Хотя владение Россией Курильскими островами "закреплено в международных документах", Москва по-прежнему готова искать решение путем мирного договора с Японией, о чем сказал Путин на прошлой неделе.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытался достичь сделки с Путиным, согласно которому два острова были бы возвращены Японии, но с тех пор перспективы возобновления диалога практически отсутствуют.

Также важно добавить, что в отличие от своих непосредственных предшественников, нынешний премьер-министр Японии Санаэ Такаичи еще не провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, что породило предположения о том, что она может попытаться возобновить переговоры по спорным островам с Россией.

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