RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН

Фото: Россия сменит Мозамбик (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН в Twitter.

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности в апреле месяце", - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не должна быть постоянным членом Совета безопасности ООН. По ее словам, во время своего председательства Москва может продвигать дезинформацию против Украины, США и других стран.

Отметим, что Совет Безопасности ООН является международным органом, ответственным за поддержание мира. В него могут поступать жалобы от стран, Совет голосует и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН.

В состав Совета входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. Москва должна возглавить исполнительный орган с 1 апреля на месяц, заменив Мозамбик.

Напомним, Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская Федерация