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Россия продвигает фейковые страницы Сырского в соцсетях для его дискредитации, - ЦПД

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Россия продвигает в социальных сетях фейковые страницы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для его дискредитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram.

"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию рф по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического воздействия на военнослужащих", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Россия продвигает деструктивные месседжи через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о его возможном увольнении.

Ранее сообщалось, что россияне пытаютсянавязать Сырскому образ "советского и российского" человека.

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