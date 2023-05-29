Уровень опасности очень высокий. РФ провела ротацию ракетоносителей в Черном море

По его данным, Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море, однако продолжает держать наготове "Калибры". Еще один подводный ракетоноситель был выведен в акваторию на дежурство к вечеру, один из надводных завел в пункт базирования.

Общий залп – 16 ракет.

"Уровень ракетной опасности остается очень высоким. Будьте бдительны и ответственны, не пренебрегайте собственной безопасностью и не помогайте врагу из-за хайпа в соцсетях", - написал он.

Майские обстрелы Украины

Россия в последнее время сменила тактику обстрелов Украины. В мае этого года Киев подвергся 16 масштабным обстрелам. Так, в понедельник, 29 мая, российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций. Силы ПВО уничтожили все цели. Ночью 29 мая враг применил беспилотники и крылатые ракеты.

Кроме этого в пятницу, 26 мая удары были нанесены по Днепру. Захватчики попали по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, в результате чего возник пожар, охвативший уже 1 тысячу кв. м. Сейчас известно о четырех погибших и 32 пострадавших.

Также российская армия в ночь на 29 мая атаковала Хмельницкую область. оккупанты ударили по военному объекту. По предварительным данным, в результате атаки выведено из строя 5 летательных аппаратов. Специалисты начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу.

Российский флот в Черном море

Россия использует Черное море для нанесения ударов по территории Украины. В водах враг регулярно удерживает корабли и подлодки, которые способны запускать "Калибры".

После уничтожения флагмана "Москва", россияне держат корабли ближе к восточной части Крыма, стараясь не подвергать себя ударам наших воинов.

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