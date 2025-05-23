Россия продолжает штурмовать. Генштаб рассказал, что происходит на ключевых направлениях

По состоянию на 16:00 российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 84 боевых столкновения.

От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты Миропольское, Шевченково Первое, Проходы, Новодмитровка, Марьино, Стариково, Дмитровка, Александровка, Угроиды, Степок, Чуйковка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загрызово, но был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григорьевки, три боестолкновения продолжаются.

Одну атаку вражеских подразделений отбили наши защитники на Краматорском направлении в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка, сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиаудару подверглась Длинная Балка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле, Багатир, Веселое и Бурлацкое, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами был атакован район населенного пункта Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки, были остановлены украинскими подразделениями.

Одну неудачную попытку наступления противник совершил на Приднепровском направлении.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются.

Противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом пять КАБ, осуществил 160 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - отметили в Генштабе.