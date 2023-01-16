Россия продолжает просить у Ирана и КНДР ракеты из-за дефицита собственных, - Пентагон

Он отметил, что ожидает продолжения подобных шагов рф.

"Откровенно говоря, это сигнал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. Что касается авиации, я думаю, что мы должны ожидать, что Иран и РФ будут углублять свои отношения. Потому что Россия все больше будет полагаться на помощь других стран, чтобы получить вооружение, которого им не хватает", - заявил представитель Пентагона.

В свою очередь заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США обеспокоены российско-иранскими отношениями и будут наблюдать за всем, что РФ делает в отношении собственного производства ракет, и будет налагать санкции.

Напомним, Иран хочет увеличить поставки передовых вооружений России.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что внимательно отслеживают ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Иран выступает сообщником в войне России против Украины и призвал остановить это как можно скорее.

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