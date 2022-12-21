"Гаюн" выяснил, куда делся эшелон танков РФ, который перебросили ближе к границе с Украиной

Эшелон с танками Вооруженных сил России, который вчера прибыл в Брестскую область , поближе к границе с Украиной, постоял там ночь и поехал назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, эшелон с техникой Вооруженных сил РФ, который вчера приехал с железнодорожной станции Полонка в Лунинец (Брестская область), простоял ночь в Лунинце и без всяких разгрузок просто поехал назад - в направлении Бреста.

На платформах было 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков ("Уралы" и "КамАЗы"), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет.

Кроме того, 18 декабря РФ перебросила в Беларусь еще как минимум 50 новых грузовых автомобилей "Урал", которые могут предназначаться для российских военных на белорусском полигоне.

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