Россия продолжает обстреливать украинские достопримечательности: сколько областей пострадало

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

На сегодняшний день МКСК зафиксировало повреждение уже 1222 объектов культурной ценности Украины. В частности, из-за вражеских атак пострадали 124 памятника национального значения, 1024 - местного значения и 74 - только что обнаруженных.

В ноябре общее число поврежденных достопримечательностей Украины выросло на 43 единицы. Россия повторно атаковала объекты культурной ценности в Запорожской, Одесской, Хмельницкой и Херсонской областях. А также новые попадания были в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

За время полномасштабной российской агрессии пострадали памятники культуры в 18 областях и Киеве. В частности, 322 объекта - в Харьковской области, 159 - в Херсонской, 164 - в Донецкой, 136 - в Одесской, 65 - в Черниговской, 81 - в Киевской области и городе Киеве. Кроме этого, 56 памятников пострадали в Запорожской области, 41 - в Николаевской, 49 - в Днепропетровской, 60 - во Львовской, 32 - в Луганской, 31 - в Сумской и 10 - в Хмельницкой. А также, 6 - Полтавской, 4 - Винницкой, 4 - Житомирской и по 1 достопримечательности в Кировоградской и Черкасской областях.

Отмечается, что на конец ноября 2024 почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации. Таким образом, точное количество поврежденных памятников культурного наследия пока определить невозможно.