RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия продолжает обстреливать Херсон: ранены три человека

Архивное фото: Россия продолжает обстреливать Херсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия продолжает обстреливать Херсон и на текущий момент известно о трех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Сегодня армия РФ несколько раз атаковала город из различных видов оружия", - говорится в заявлении.

По его словам, на этот час известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

"Еще один человек сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил накануне около 23:00", - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона.

Сегодня сообщалось, что россияне обстреляли две общины в Херсонской области. В результате погибли три человека.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал местных жителей ни в коем случае не выходить на улицу из-за атак РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине