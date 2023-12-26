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Россияне обстреляли две общины в Херсонской области: погибли три человека

Херсонская область, Вторник 26 декабря 2023 17:38
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Россияне обстреляли две общины в Херсонской области: погибли три человека Архивное фото: Россияне обстреляли две общины в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 26 декабря, обстреляла две общины в Херсонской области. В результате этого погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Удары по Дарьевской громаде

Оккупанты в очередной раз атаковали село в Дарьевской громаде Херсонского района. Из-за обстрела погиб 70-летний мужчина, а 50-летняя женщина получила ранения.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела этого же населенного пункта, около 12:20, погиб 71 - летний местный житель.

Обстрел Тягинской громады

Отмечается, что около 10:40 российская армия осуществила обстрел села Тягинка Бериславского района. Травмы несовместимые с жизнью получил 61-летний мужчина.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pho.gov.ua)

Также взрывами повреждены частные дома, заборы и хозяйственные постройки.

Начато расследование

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил государства-агрессора.

Начато досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие.

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