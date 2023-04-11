Войска РФ продолжают наступать на четырех направлениях, - Генштаб

РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 52 атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории республики Беларусь. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.

направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника.

За прошедшие сутки был сбит вражеский вертолет Ми-24, а также 9 БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.