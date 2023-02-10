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Россия продолжает атаковать Украину, но "ракетный блицкриг" Кремля провалился, - ГУР

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 11:32
Россия продолжает атаковать Украину, но "ракетный блицкриг" Кремля провалился, - ГУР Фото: Россия продолжает атаковать Украину, но "ракетный блицкриг" Кремля провалился (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"Ракетный блицкриг" Кремля провалился, но оккупанты продолжат наносить удары. У них есть еще много устаревшего ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что после провала первого блицкрига - попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина - в принципе, как и все другие его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери - несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сказалось. ", - сообщил Юсов.

По его мнению, «ракетный блицкриг» уже потерял смысл, потому что энергосистема Украины выстояла.

"У страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами", - добавил разведчик.

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