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Росія продовжує атакувати Україну, але "ракетний бліцкриг" Кремля провалився, - ГУР

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 11:32
Росія продовжує атакувати Україну, але "ракетний бліцкриг" Кремля провалився, - ГУР Фото: Росія продовжує атакувати Україну, але "ракетний бліцкриг" Кремля провалився (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"Ракетний бліцкриг" Кремля провалився, але окупанти продовжать завдавати ударів. В них є ще багато застарілого ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що після провалу першого бліцкригу - спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари та шляхом "ракетного бліцкригу" швидко вивести з ладу українську енергосистему, зламати громадський опір, викликати нову хвилю біженців.

"Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна - у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати - попри свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався", - повідомив Юсов.

На його думку, «ракетний бліцкриг» вже втратив сенс, бо енергосистема України вистояла.

"У країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами", - додав розвідник.

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