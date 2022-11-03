Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие, - Зеленский

По его словам, если Россия применит ядерное оружие, то больше не "будет того мира, в котором мы живем" и начнется Третья мировая война.

"Будет другой мир, в котором точно не будет существовать государства, которое применило ядерное оружие. И здесь вопрос не в том, что кто-то будет отвечать на ядерные удары, а вопрос в самом этом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я не смотрю на это (возможность ядерного удара - ред.) серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые Россия сделала на нашей земле, адекватными эти шаги назвать нельзя", - отметил президент.