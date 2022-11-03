RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия прекратит существование, если применит ядерное оружие, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

России больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с греческой коллегой Екатериной Сакелларопулой.

По его словам, если Россия применит ядерное оружие, то больше не "будет того мира, в котором мы живем" и начнется Третья мировая война.

"Будет другой мир, в котором точно не будет существовать государства, которое применило ядерное оружие. И здесь вопрос не в том, что кто-то будет отвечать на ядерные удары, а вопрос в самом этом государстве. Они не удержат ни свое государство, ни свои политические позиции внутри государства. Я думаю, что они будут разбираться в революционных процессах внутри своего государства. Поэтому я не смотрю на это (возможность ядерного удара - ред.) серьезно. Хотя, смотря на шаги, которые Россия сделала на нашей земле, адекватными эти шаги назвать нельзя", - отметил президент.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может применить ядерное оружие.

Позже в Белом доме отметили, что не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЯдерное оружиеВойна России против Украины