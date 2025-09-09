ua en ru
"Россия несет только смерть": Сибига призвал мир ответить на трагедию в Яровой

Донецкая область, Вторник 09 сентября 2025 14:21
"Россия несет только смерть": Сибига призвал мир ответить на трагедию в Яровой Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Российский авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области унес жизни по меньшей мере 21 человека, еще более двух десятков ранены. Украина требует немедленной реакции мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Сибига заявил, что в поселке Яровая Донецкой области Россия осуществила варварский прямой авиаудар по мирным жителям. Люди стояли в очереди, чтобы получить пенсии.

"Это ужасное преступление требует мирового осуждения и решительных действий. Мы призываем мир высказаться и действовать немедленно. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры", - заявил министр.

По его словам, украинская сторона уже информирует партнеров и международные организации обо всех деталях трагедии. Киев ожидает сильной и конкретной реакции.

"Российские преступники должны понести ответственность за это и другие зверства", - подчеркнул он.

Министр обратил внимание, что российская пропаганда продолжает заявлять о "спасении" людей в Донецкой области. На самом же деле, по словам Сибиги, Москва сбрасывает массированные авиабомбы на мирных жителей, которые просто пришли получить пенсии.

"Россия несет только смерть, ужас и разрушения", - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что только коллективные и решительные шаги международного сообщества способны остановить такие преступления.

Подробности трагедии в Яровой

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска сбросили авиабомбу на людей во время выдачи пенсий в поселке Яровая в Донецкой области. В результате атаки более 20 человек погибли.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате вражеского удара по Яровой по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранены.

Напомним, 4 сентября россияне нанесли авиаудар по работающей больнице в Константиновке, а также по селу Ильиновка. В результате погибли два человека, повреждены здания и медучреждение.

