Россия не стремится договориться о мире с Украиной, - глава МИД Британии

Лемми отметил, что встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира была омрачена спором между членами G20 относительно войны в Украине.

"Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что сказал в палате сегодня (20 февраля. - ред.), я не вижу тяги к тому, чтобы действительно дойти до этого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Лондон при любых обстоятельствах поддерживать введение миротворцев в Украину при отсутствии гарантий безопасности со стороны США.

Миротворцы для Украины и расходы на оборону

Издание также напомнило, что 17 февраля на встрече европейских лидеров в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине. По его словам, пока слишком рано говорить о том, сколько он может отправить британских миротворцев.

На этой встрече, европейские лидеры обсудили, но не пришли к согласию относительно развертывания миротворцев. Зато они пообещали усилить свою обороноспособность, поскольку администрация Трампа, похоже, все больше перенимает линию Кремля в отношении Украины.

"Это критический момент, для Европы очень важно увеличить... расходы на оборону, чтобы усилить нашу преданность собственной обороне по всей Европе", - сказал Лемми.

Он также подтвердил цель Британии тратить 2,5% ВВП на собственную оборону и пообещал помощь Украине.

"Мы обязуемся предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, пока будет продолжаться война", - сказал он.

Агентство также напомнило, что на прошлой неделе Трамп ошеломил европейских союзников, позвонив российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны без предварительных консультаций с Украиной или с ними.

"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с президентом Трампом по Украине. Мы очень, очень четко осознаем, что Украина должна играть определенную роль, она должна быть в центре этих переговоров", - сказал Лемми.