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У Байдена разъяснили ситуацию с обменом данными о ядерном оружии с РФ

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США, Вторник 28 марта 2023 22:34
У Байдена разъяснили ситуацию с обменом данными о ядерном оружии с РФ Фото: координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США сообщили Москве, что не будут делиться запланированным полугодовым отчетом из-за того, что РФ не соблюдает условия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания Politico Пола Маклири.

"США все еще посылают России ежедневные данные о своих ядерных запасах, несмотря на отказ России это делать", - пояснил Маклири.

По его данным, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут делиться данными, которые должны передаваться согласно договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заключенного между РФ и Соединенными Штатами еще в 2010 году, и из которого Россия недавно вышла.

"Россия не соблюдала полное соответствие и отказалась делиться данными, которыми мы согласились в Новом договоре ДСНВ делиться каждые два года... поэтому, поскольку они отказались придерживаться этой конкретной модальности Нового ДСНВ, мы решили также не делиться этими данными", - подчеркнул Кирби.

Напомним, сегодня западные СМИ сообщили, что США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией.

Ранее РБК-Украина писала о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Также диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

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