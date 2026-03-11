Россия попала в зависимость от Китая по еще одному направлению, - разведка

Россия вынуждена отложить обязательную локализацию производства оптоволокна минимум на два года. Причиной стала полная остановка единственного в стране профильного завода, что сделало РФ тотально зависимой от импорта из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).
Министерство промышленности и торговли РФ предложило перенести требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна на 2028 год. До этого времени российским производителям кабелей разрешили использовать импортное сырье.
Критическая ситуация возникла из-за остановки завода "Оптоволоконные системы" в Саранске - единственного предприятия в России, выпускавшего эту продукцию. Работа завода приостановлена из-за критического повреждения оборудования в результате атак. По оценкам российского правительства, складские запасы иссякнут в ближайшее время, а возобновить производство удастся не раньше конца 2027 года.
До остановки предприятие в Саранске покрывало до 40% потребностей российского рынка (общее потребление оценивается в 15-20 млн км в год). Теперь РФ вынуждена почти полностью полагаться на поставки из Китая. Это уже привело к ряду проблем:
При этом оптическое волокно является стратегическим материалом, который Россия пыталась активно импортозаместить после введения западных санкций, однако атаки на промышленные объекты фактически уничтожили эти усилия.
Отметим, по данным российских СМИ, с мая 2025 года единственный в РФ завод по производству оптического волокна остановился после атак ВСУ. В то же время Китай, который теперь поставляет 100% оптоволокна в Россию, поднял цены в 4 раза.