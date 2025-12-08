Россия поставляет газ в Китай в обход санкций США, - Вloomberg

Данные, собранные Bloomberg свидетельствуют что судно Valera, которое в октябре загрузило партию с объекта "Портовая" ПАО "Газпром" на Балтийском море, прибыло к импортному терминалу Бейхай на юге Китая в понедельник.

Как и судно, так и "Портовая" были санкционированы администрацией бывшего президента США Джо Байдена, чтобы помешать планам России по увеличению экспорта СПГ.

Китай, который не признает односторонних санкций, в течение последних нескольких месяцев все чаще покупал российский газ из черного списка, что усилило энергетические связи между двумя странами.

Пекин также проигнорировал более широкие настаивания президента США Дональда Трампа о прекращении продажи российской нефти, что, вероятно, станет ключевой частью торговых переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели на этой неделе.

Россия имеет два относительно небольших экспортных завода СПГ на Балтийском море, причем завод в Высоцке, которым управляет ПАО "Новатэк", также внесен в черный список США.

Еще один российский завод, находящийся под санкциями, - объект "Арктик СПГ 2" в Сибири, - начал поставлять топливо в Бейхай в конце августа.

В середине октября спутниковые снимки показали танкер, который загружался на станции Портовая, перегружая топливо на другое судно, зарегистрированное на гонконгскую компанию, базирующуюся вблизи Малайзии.

Это судно, известное как CCH Gas, посылало ложные сигналы местонахождения и было замечено спутниками вблизи Китая в прошлом месяце. Где оно сейчас находится, непонятно.