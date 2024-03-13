Россия усиливает давление на гражданских из-за "выборов" в оккупации, - разведка Британии

"Усилия российских чиновников, направленные на то, чтобы заставить население проголосовать, усиливаются. В Луганске 2600 чиновников были привлечены для посещения домов и убеждения жителей "проголосовать", - пишет разведка.

Учебным заведениям и другим госучреждениям приказано обеспечить явку своих подчиненных на "выборы". В то же время из-за войны и значительного перемещения населения, в городах остается примерно треть довоенного населения.

Несмотря на то, что Россия не имеет законных оснований для проведения "выборов" на территории Украины, доверие к ним еще больше подрывается из-за:

отсутствия надлежащего представительства;

низкого уровня безопасности и принудительных мер, направленных на принуждение населения к участию в голосовании.

"Очень вероятно, что оккупационная власть на этих территориях заявит о высокой явке и подавляющей поддержке Путина, независимо от того, что на самом деле будет происходить на выборах, чтобы создать впечатление, что демократический выбор был сделан", - добавляет разведка.

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.