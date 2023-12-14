За главу Кремля Владимира Путина на призеденских выборах во временно оккупированной Луганской области будут голосовать три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Надо больше голосов за Путина - так решили в их ЦИК. Досрочное голосование будет продолжаться с 25 февраля по 14 марта. Кстати, в течение 15-17 марта можно еще отдать голос за Путина дистанционно, приняв участие в электронном волеизъявлении", - рассказал он.

Лысогор отметил, что в городах и селах оккупированной Луганской области, где 1,5 года отсутствует интернет, это будет сделать тяжело, но "люди справятся, если им прикажут".

"В противном случае придут к ним домой, потому что разрешена форма поквартирного обхода для голосования. А еще расширен перечень документов для участия в выборах. В частности, можно отдать голос, не имея паспорта РФ. Необходимо предъявить заменяющий его документ", - сказал глава ОВА, добавив, что в рекомендованный перечень документов для голосования, размещенный на сайте ЦИК РФ, включен и паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.