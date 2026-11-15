Россия усилила механизированные атаки у Доброполья и Константиновки, - ISW

Российские войска активизировали механизированные штурмы в Донецкой области, сосредоточив усилия на направлениях Доброполье и Константиновки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, 13 ноября российские войска провели механизированное наступление в направлении села Хрузское, расположенного к северо-востоку от Доброполья.
По информации украинского военного источника и OSINT-канала, к атаке привлекли три танка, три боевых машины пехоты и более десяти легких транспортных средств.
Наступление удалось отбить. Командир украинского полка, действующий на Добропольском направлении, 14 ноября сообщил, что во время отражения российской атаки украинские военные уничтожили семь транспортных средств и три вездехода.
По его словам, около 30 российских военных были ранены или погибли. Вероятно, речь шла именно о наступлении в направлении Хрузского.
Еще одно механизированное наступление россиян зафиксировали на направлении Дружковки. Геолокированные кадры от 11 ноября свидетельствуют, что оккупанты использовали несколько БМП и легкие транспортные средства.
Кроме того, 13 ноября украинский военный источник сообщил о развертывании российской тяжелой техники непосредственно в направлении Доброполья.
Украинские военные, работающие на этом участке фронта, предупреждали о подготовке врага к механизированным атакам еще с середины сентября. В их числе был и командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" бригадный генерал Денис Прокопенко.
В ISW отметили, что российские войска пытаются воспользоваться осенними погодными условиями для продвижения. Туман, сильный ветер и дождь снижают эффективность украинских разведывательных и ударных беспилотников.
Этим оккупанты могут пользоваться, чтобы перемещать технику ближе к линии фронта, высаживать пехоту или пытаться прорвать украинскую оборону.
В то же время, украинские силы уничтожают российскую технику еще на подступах к передовым позициям.
В частности, на геолокированных кадрах механизированного наступления в направлении Дружковки 11 ноября видны уничтоженные российские БМП вблизи Новой Полтавки.
Это населенный пункт юго-западнее Константиновки, примерно в 10 километрах в российском тылу.
По оценке аналитиков способность украинских военных поражать технику на таком расстоянии от линии фронта свидетельствует о глубине зоны поражения на этом участке.
В ISW также предполагают, что российские войска могли бы воспользоваться временным прекращением огня на более широком Константиновском направлении, чтобы безопасно опрокинуть тяжелую технику ближе к передовой и избежать ударов украинских беспилотников.
На то, что эти два направления приоритетны для российского командования, указывают и данные Генерального штаба ВСУ.
По информации украинского командования, 13 и 14 ноября российские войска совершили 47 атак на Покровском направлении, к которому принадлежит Добропольский сектор. Это самое большое количество штурмов там с начала ноября.
За тот же период на Константиновском направлении было зафиксировано еще 11 российских атак.
Всего с начала октября на направления Доброполья и Константиновки пришлось около 80% всех российских наступательных действий против украинского "крепостного пояса".
По мнению аналитиков ISW, это подтверждает, что именно этот участок фронта имеет особое значение для российского военного командования.
Напомним, 14 ноября ISW предупредил, что Кремль может использовать предложение о перемирии в Константиновке для накопления сил и подготовки нового наступления в направлении Дружковки.
Ранее, 5 ноября, аналитики сообщали о высокой активности россиян на Константиновско-Дружковском направлении: за два дня там произошло 24 штурма.