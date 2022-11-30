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Россия распространяет фейки о нехватке угля и газа в Украине на зиму, - ЦПД

Фото: Россия распространяет фейки о нехватке угля и газа в Украине на зиму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине якобы не хватит запасов газа и угля на зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.

По данным Центра, неправдивые сообщения о малых запасах угля и газа в Украине появляются во вражеских Telegram-каналах.

"Это сознательная дезинформация Кремля, который пытается путем провоцирования паники посеять разочарование в способности властей обеспечить наличие тепла и электроэнергии в жилищах украинцев", - подчеркивают в ЦПД.

Там отмечают, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у Украины достаточно газа (14 млрд кубометров) и угля (1.3 миллиона тонн) для того, чтобы преодолеть зиму.

Помимо этого в госбюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 12,7 млрд гривен на закупку природного газа.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов.

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