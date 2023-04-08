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Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции по войне в Украине, - МИД

Фото: Россия распространяет дезинформацию о позиции Франции в отношении войны в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Франции обвиняет Россию в дезинформации о позиции французов в отношении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Франсуа Дельмас заявил, что Россия занимается распространением дезинформации о роли французов в войне в Украине и мирных переговорах.

Накануне спикер МИД России Мария Захарова заявила, что президент Макрон, как лидер страны-члена НАТО знает, сколько сделал альянс для дестабилизации ситуации в Украине.

Дельмас отметил, что Россия является агрессором против Украины в войне, а Киев защищает свой суверенитет и свою территориальную целостность.

Он добавил, что во время последнего телефонного разговора с Зеленским Макрон подтвердил поддержку Францией Украины положить конец российской агрессии.

Ранее мы писали, во время встречи в Пекине Макрона и Си Цзиньпиня китайский лидер предложил президенту Франции помочь разрешить "украинский кризис".

Напомним, Макрон не смог изменить позицию Си Цзиньпина относительно войны РФ против Украины.

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