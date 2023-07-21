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Россия не оставляет попыток применять ДРГ на севере, - Наев

Фото: российские ДРГ пытались проникнуть в Черниговскую и Сумскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Российская Федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", - написал Наев.

По его словам, в настоящее время принимаются все необходимые меры по усилению наших оборонных возможностей. В частности, силы обороны увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений и устанавливают дополнительные камеры наблюдения.

"Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет. Если же уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможным попытки врага ворваться в Украину", - отметил командующий.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

Так, 4 июня российские диверсионно-разведывательные группы вторично через неделю пытались проникнуть на территорию Харьковской области.

А 25 июня российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.

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